Шестерым азербайджанским военнослужащим вручены высшие воинские звания - ВИДЕО

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими министерства обороны, которым в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева были присвоены высшие воинские звания.

Как сообщили Report в минобороны, после зачитывания в торжественной обстановке распоряжения президента Азербайджанской Республики о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики и соответствующего приказа министра обороны состоялась церемония вручения военнослужащим высших воинских званий.

Передав поздравления Верховного главнокомандующего военнослужащим, министр обороны пожелал им успехов в дальнейшей службе, дал указания и рекомендации.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 24 июня 6 полковникам азербайджанской армии - Гадиру Ашраф оглу Насибову, Расиму Рза оглу Бабаеву, Вугару Афган оглу Аливердиеву, Поладу Исраиль оглу Гашимову, Ильгару Закир оглу Лятифову и Мухаммеду Керим оглу Гасанову присвоено воинское звание генерал-майор.

Кроме того, двум генерал-майорам - Фуаду Надир оглу Мамедову и Захиду Ибрагим оглу Гусейнову присвоено воинское звание генерал-лейтенант.