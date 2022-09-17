Шехид Ниджат Гаразаде похоронен во II Аллее почетного захоронения

В Баку похоронен солдат Азербайджанской армии Ниджат Гаразаде, погибший при предотвращении провокации Вооруженных сил Армении на границе.

В Баку похоронен солдат Азербайджанской армии Ниджат Гаразаде, погибший при предотвращении провокации Вооруженных сил Армении на границе.

Как сообщает Report, шехид был похоронен во II Аллее почетного захоронения.

На церемонии присутствовали начальник Управления кадров Главного управления личного состава Министерства обороны генерал-майор Эльчин Халилов, госслужащие, депутаты, члены семьи шехида, боевые товарищи и представители общественности.

Отметим, что Ниджат Малик оглу Гаразаде родился в 2002 году.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженными силами Армении были совершены широкомасштабные провокации на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Вооруженные силы Азербайджана приняли адекватные ответные меры.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал гибель 135 армянских военнослужащих.

В настоящее время ситуация на границе стабильная, соблюдается режим прекращения огня.

Напомним, что в ходе предотвращения провокаций, совершенных армянской армией, 79 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана погибли, 282 военнослужащих получили ранения.