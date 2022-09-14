Шехид Хаял Сулейманов похоронен в Шемкире

Военнослужащий Азербайджанской армии Хаял Эльхан оглу Сулейманов, ставший шехидом в результате провокации Армении, похоронен в Шемкирском районе.

Военнослужащий Азербайджанской армии Хаял Эльхан оглу Сулейманов, ставший шехидом в результате провокации Армении, похоронен в Шемкирском районе.

Как сообщает западное бюро Report, 26-летний шехид был похоронен в Аллее шехидов в родном селе Шаидляр.

В церемонии принимают участие близкие Х.Сулейманова, представители общественности, жители района и сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Х.Сулейманов героически погиб при предотвращении вражеской провокации.