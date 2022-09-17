Шехид Эшгин Омаров похоронен в Агстафе

Похоронен солдат азербайджанской армии Эшгин Омаров, погибший при предотвращении широкомасштабной провокации ВС Армении на границе.

Похоронен солдат азербайджанской армии Эшгин Омаров, погибший при предотвращении широкомасштабной провокации ВС Армении на границе.

Как сообщает западное бюро Report, он был похоронен в селе Ашагы Кясямян Агстафинского района.

Церемония прощания с шехидом прошла в его отчем доме. На церемонии присутствовали официальные лица, представители общественности, члены семьи Э.Омарова и сельские жители.

Омаров Эшгин Насиб оглу родился в 2003 году в селе Ашагы Кясямян Агстафинского района.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженными силами Армении были совершены широкомасштабные провокации на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Вооруженные силы Азербайджана приняли адекватные ответные меры.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал гибель 135 армянских военнослужащих.

В настоящее время ситуация на границе стабильная, соблюдается режим прекращения огня.

Напомним, что в ходе предотвращения провокаций, совершенных армянской армией, 79 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана погибли, 282 получили ранения.