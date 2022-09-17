Шехид Эшгин Омаров похоронен в Агстафе

Похоронен солдат азербайджанской армии Эшгин Омаров, погибший при предотвращении широкомасштабной провокации ВС Армении на границе.
Как сообщает западное бюро Report, он был похоронен в селе Ашагы Кясямян Агстафинского района.
Церемония прощания с шехидом прошла в его отчем доме. На церемонии присутствовали официальные лица, представители общественности, члены семьи Э.Омарова и сельские жители.
Омаров Эшгин Насиб оглу родился в 2003 году в селе Ашагы Кясямян Агстафинского района.
Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженными силами Армении были совершены широкомасштабные провокации на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Вооруженные силы Азербайджана приняли адекватные ответные меры.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал гибель 135 армянских военнослужащих.
В настоящее время ситуация на границе стабильная, соблюдается режим прекращения огня.
Напомним, что в ходе предотвращения провокаций, совершенных армянской армией, 79 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана погибли, 282 получили ранения.