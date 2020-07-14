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Шехид Эльчин Мустафазаде похоронен в Агстафе

Шехид Эльчин Мустафазаде похоронен в Агстафе Шехид Эльчин Мустафазаде похоронен в Агстафе
Армия
14 июля 2020 г. 15:51
Шехид Эльчин Мустафазаде похоронен в Агстафе

Военнослужащий Азербайджанской Армии солдат Мустафазаде Эльчин Ариф оглу, погибший в результате провокации Армении, был похоронен в селе Гасансу Агстафинского района.

Как сообщает Report, сначала для церемония прощания тело шехида было доставлено в его родной дом. 

После церемонии прощания состоялись похороны Э.Мустафазаде.

Отметим, что в ночь с 13 на 14 июля в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы продолжались ожесточенные бои.

В результате предпринятых нашими подразделениями в ходе боев в направлении Товузского района ответных мер, противник, понесший тяжелые потери, был вынужден отступить.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid Elçin Mustafazadə Ağstafada dəfn edilib

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