​Шахину Мамедову присвоено воинское звание генерал-лейтенант

11 марта, 2015 19:39

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении заместителю министра внутренних дел Азербайджанской Республики – командующему Внутренними войсками Шахину Искендер оглу Мамедову воинского звания генерал-лейтенант. Как отмечает Report, согласно распоряжению, заместителю министра внутренних дел Азербайджанской Республики – командующему Внутренними войсками Шахину Искендер оглу Мамедову присвоено воинское звание генерал-лейтенант. Другим распоряжением главы государства за заслуги в развитии музыкального искусства в Азербайджане и многолетнюю плодотворную деятельность во Внутренних войсках министерства внутренних дел Азербайджанской Республики капитану Джахангиру Гафар оглу Гурбанову присвоено почетное звание "Заслуженный артист".





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