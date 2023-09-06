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СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность

СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность Распространение в социальных сетях видеоматериалов о Вооруженных силах Азербайджанской Республики влечет за собой серьезную правовую ответственность.
Армия
6 сентября 2023 г. 15:34
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность

Распространение в социальных сетях видеоматериалов о Вооруженных силах Азербайджанской Республики влечет за собой серьезную правовую ответственность.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности Азербайджана.

Отмечается, что в последние дни в некоторых Telegram-каналах, связанных со спецслужбами Армении, размещаются призывы к съемке и распространению через соцсети видеокадров о воинских соединениях Азербайджанской армии, месте их дислокации, перемещении, боевой и мобилизационной подготовке, а также об имеющимся в арсенале вооружении и военной технике.

"Подобные случаи взяты под контроль Службой госбезопасности Азербайджана. В отношении лиц, которые попытаются совершить аналогичные действия, будет обеспечено принятие необходимых мер", - говорится в заявлении.

В СГБ назвали абсолютно недопустимым съемку и распространение видеокадров, наносящих серьезный ущерб национальной безопасности и обороноспособности нашей страны, а также содержащих информацию о Вооруженных Силах Азербайджанской Республики, и составляющих государственную тайну.

"Призываем граждан воздержаться от подобных действий", - отметили в СГБ.

Согласно заявлению, умышленное совершение указанных противоправных действий является предметом расследования по подозрению в совершении преступлений, связанных с разглашением государственной тайны, а в некоторых случаях - в государственной измене, и влечет соответствующие меры правовой ответственности.

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Версия на английском языке State Security Service: Dissemination of video materials about Azerbaijani Army in social networks entails serious legal liability
Версия на азербайджанском языке DTX: "Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ilə bağlı videomateriallar yaymaq ciddi hüquqi məsuliyyət yaradır"

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