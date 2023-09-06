СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность

Распространение в социальных сетях видеоматериалов о Вооруженных силах Азербайджанской Республики влечет за собой серьезную правовую ответственность.

Распространение в социальных сетях видеоматериалов о Вооруженных силах Азербайджанской Республики влечет за собой серьезную правовую ответственность.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности Азербайджана.

Отмечается, что в последние дни в некоторых Telegram-каналах, связанных со спецслужбами Армении, размещаются призывы к съемке и распространению через соцсети видеокадров о воинских соединениях Азербайджанской армии, месте их дислокации, перемещении, боевой и мобилизационной подготовке, а также об имеющимся в арсенале вооружении и военной технике.

"Подобные случаи взяты под контроль Службой госбезопасности Азербайджана. В отношении лиц, которые попытаются совершить аналогичные действия, будет обеспечено принятие необходимых мер", - говорится в заявлении.

В СГБ назвали абсолютно недопустимым съемку и распространение видеокадров, наносящих серьезный ущерб национальной безопасности и обороноспособности нашей страны, а также содержащих информацию о Вооруженных Силах Азербайджанской Республики, и составляющих государственную тайну.

"Призываем граждан воздержаться от подобных действий", - отметили в СГБ.

Согласно заявлению, умышленное совершение указанных противоправных действий является предметом расследования по подозрению в совершении преступлений, связанных с разглашением государственной тайны, а в некоторых случаях - в государственной измене, и влечет соответствующие меры правовой ответственности.