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СГБ Азербайджана обратилась к гражданам в связи с провокациями ВС Армении

СГБ Азербайджана обратилась к гражданам в связи с провокациями ВС Армении 16:24
Армия
16 ноября 2021 г. 16:43
СГБ Азербайджана обратилась к гражданам в связи с провокациями ВС Армении

Служба Государственной Безопасности Азербайджана обратилась к гражданам в связи с провокациями ВС Армении.

Как передает Report, в обращении говорится:

"В связи с некоторыми провокациями, совершенными в последние дни на государственной границе подразделениями вооруженных сил Армении, в ряде СМИ и соцсетях публикуется информация, не отражающая правду, чтобы вызвать панику среди населения, ввести в заблуждение общественное мнение.

Доводим до сведения, что в законодательстве Азербайджанской Республики предусмотрена соответствующая ответственность за тиражирование подобных предвзятых, ложных и служащих формированию неверного общественного мнения новостей.

Призываем граждан не верить необоснованным, не подтвержденным соответствующими государственными органами и не ссылающимися на официальные источники информациям, наносящим урон национальной безопасности и интересам Азербайджана".

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