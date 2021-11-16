СГБ Азербайджана обратилась к гражданам в связи с провокациями ВС Армении

Служба Государственной Безопасности Азербайджана обратилась к гражданам в связи с провокациями ВС Армении.
Как передает Report, в обращении говорится:
"В связи с некоторыми провокациями, совершенными в последние дни на государственной границе подразделениями вооруженных сил Армении, в ряде СМИ и соцсетях публикуется информация, не отражающая правду, чтобы вызвать панику среди населения, ввести в заблуждение общественное мнение.
Доводим до сведения, что в законодательстве Азербайджанской Республики предусмотрена соответствующая ответственность за тиражирование подобных предвзятых, ложных и служащих формированию неверного общественного мнения новостей.
Призываем граждан не верить необоснованным, не подтвержденным соответствующими государственными органами и не ссылающимися на официальные источники информациям, наносящим урон национальной безопасности и интересам Азербайджана".