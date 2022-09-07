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СГБ и ГПС провели совместную операцию, есть задержанный

СГБ и ГПС провели совместную операцию, есть задержанный 4 сентября в 07:00 близ села Шахсеван-1 Бейлаганского района на служебной территории погранзаставы "Горадиз" погранотрядом была замечена попытка нарушения неизвестным лицом госграницы Азербайджана со стороны Ирана.
Армия
7 сентября 2022 г. 09:30
СГБ и ГПС провели совместную операцию, есть задержанный

4 сентября в 07:00 близ села Шахсеван-1 Бейлаганского района на служебной территории погранзаставы "Горадиз" погранотрядом была замечена попытка нарушения неизвестным лицом госграницы Азербайджана со стороны Ирана.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, был отдан приказ остановиться и произведен предупредительный выстрел в воздух. Нарушитель границы попытался скрыться с территории. Погранзастава была поднята по команде "К оружию", территория перекрыта, в пограничный розыск были вовлечены беспилотные летательные аппараты и служебные собаки. В результате мер, принятых совместно со Службой госбезопасности (СГБ) в 08:10 нарушитель границы был обнаружен и задержан.

Установлено, что задержанным является неоднократно судимый ранее Шукюров Афган Имамверди оглу, 1981 г.р. При осмотре имеющегося у него паркета были обнаружены и изъяты 6 кг 108 г наркотических веществ (6 кг 100 г "марихуаны" и 8 г "метамфетамина") и 10 психотропных таблеток ("метадон-40").

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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