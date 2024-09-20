Сестра шехида: Мы ждали благополучного возвращения брата домой

19:51

Мы ждали благополучного возвращения брата домой.

Как сообщает западное бюро Report, об этом сказала Назангуль Гахраманова, сестра шехида Билала Гахраманова, останки которого были найдены спустя 31 год и перезахоронены в Гедабее.

"Он говорил, что не умрет, пока не отомстит за наших матерей и сестер. Однако, наша мечта осталась несбыточной, мы ждали его благополучного возвращения домой. Наши военные отомстили за моего брата. Я благодарю всех, кто приложил усилия в этом деле, во главе с президентом Ильхамом Алиевым", - сказала она.

Отметим, что Билал Гахраман оглу Гахраманов родился 1 июня 1970 года. Он пропал без вести 4 января 1994 года в направлении села Гаракенд Агдамского района (высота "Чейл"). Останки Гахраманова были перезахоронены на Аллее шехидов в Гедабее.