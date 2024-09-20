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Сестра шехида: Мы ждали благополучного возвращения брата домой

Сестра шехида: Мы ждали благополучного возвращения брата домой 19:51
Армия
20 сентября 2024 г. 20:34
Сестра шехида: Мы ждали благополучного возвращения брата домой

Мы ждали благополучного возвращения брата домой.

Как сообщает западное бюро Report, об этом сказала Назангуль Гахраманова, сестра шехида Билала Гахраманова, останки которого были найдены спустя 31 год и перезахоронены в Гедабее.

"Он говорил, что не умрет, пока не отомстит за наших матерей и сестер. Однако, наша мечта осталась несбыточной, мы ждали его благополучного возвращения домой. Наши военные отомстили за моего брата. Я благодарю всех, кто приложил усилия в этом деле, во главе с президентом Ильхамом Алиевым", - сказала она.

Отметим, что Билал Гахраман оглу Гахраманов родился 1 июня 1970 года. Он пропал без вести 4 января 1994 года в направлении села Гаракенд Агдамского района (высота "Чейл"). Останки Гахраманова были перезахоронены на Аллее шехидов в Гедабее.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid bacısı: Qəhrəman hərbçilərimiz qardaşımın qisasını alıblar

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