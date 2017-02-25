Сергей Шойгу: Один из конкурсов Международных армейских игр пройдет в Азербайджане

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Международные армейские игры, зародившиеся в России, расширяют географию, в этом году около десятка конкурсов пройдут на территории Китая, Казахстана и Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу "Матч ТВ" на проходящих в Сочи III зимних Всемирных военных играх сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"У нас в этом году ряд стран заявились с предложениями о проведении у себя Международных армейских игр, которые постепенно переходят уже в своего рода военные олимпиады. В этом году шесть конкурсов пройдут в Китае, один - в Азербайджане, и еще несколько - в Казахстане", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что в прошлом году было огромное количество стран, которые прислали своих представителей понаблюдать: "Семнадцать стран участвовало. В этом году, уверен, будет больше. Игры набирают обороты, становятся все более популярными".