Семья шехида Валеха Мамиева посетила Турцию по приглашению Хулуси Акара

Семья погибшего в Отечественной войне старшего лейтенанта Валеха Мамиева посетила Анкару по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Семья погибшего в Отечественной войне старшего лейтенанта Валеха Мамиева посетила Анкару по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство национальной обороны Турции.

Отец шехида Исбат Мамиев, мать Ильхама Мамиева, брат Вусал Мамиев и племянник Сабир Мамиев посетили мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, Музей Ататюрка и Музей войны за независимость.

Визит продолжается.

В.Мамиев принимал участие на прошедших в Азербайджане 13 августа прошлого года совместных азербайджано-турецких тактических и тактико-летных учениях сухопутных войск с боевой стрельбой и Военно-воздушных сил.

После учений министр Х.Акар вручил награду В.Мамиеву, сфотографировался и побеседовал с ним.

"Очень хорошо, что вы проявили на учениях силу и профессионализм. Однако ваша главная задача - освободить земли, оккупированные в течение 30 лет", - сказал турецкий министр, обращаясь к военнослужащим.

В ответ В.Мамиев сказал: "Мы ждем приказа Верховного главнокомандующего. Как только поступит приказ, мы освободим наши земли от оккупации и выполним ваше желание".

Раненый в боях за Губадлы военнослужащий, находясь в больнице, сказал, что сдержал свое обещание: "Я сдержал слово, данное министру обороны братской Турции Хулуси Акару. Да здравствует Родина!"

Спустя некоторое время В.Мамиев стал шехидом.