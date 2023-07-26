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Сельджук Байрактар посетил павильон Азербайджана на выставке IDEF - 23

Сельджук Байрактар посетил павильон Азербайджана на выставке IDEF - 23 Технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар посетил павильон Азербайджана на 16-й международной выставке оборонной промышленности IDEF – 23 в Стамбуле.
Армия
26 июля 2023 г. 16:14
Сельджук Байрактар посетил павильон Азербайджана на выставке IDEF - 23

Технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар посетил павильон Азербайджана на 16-й международной выставке оборонной промышленности IDEF – 23 в Стамбуле.

Как передает турецкий представитель Report с выставки, С.Байрактар и сопровождающая его делегация ознакомились с представленным в павильоне новым оружием, боеприпасами и военным оборудованием в сфере оборонной промышленности Азербайджана.

Наряду с С.Байрактаром павильон Азербайджана также посетил начальник управления оборонной промышленности при президенте Турции Талыб Гергюн.

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Версия на английском языке Selcuk Bayraktar visits Azerbaijan's pavilion at IDEF-23
Версия на азербайджанском языке Səlcuq Bayraktar “IDEF - 23” sərgisində Azərbaycan pavilyonunu ziyarət edib

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