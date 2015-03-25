​Сейран Оганян: Армению беспокоят продажи вооружения Азербайджану Россией

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Армению беспокоит продажа вооружения Азербайджану не только Россией, но и другими странами.

Как передает Report со ссылкой на İnterfax, об этом, заявил министр обороны Армении Сейран Оганян.

"Оружие которое продается Азербайджану любой страной, не только Россией, нас беспокоит, и мы ведем соответствующую работу в этом направлении. Военно-политическое руководство Армении не сидит на месте, и выражает обеспокоенность различным структурам", - сказал С.Оганян журналистам в среду.

По его словам, вопрос продажи российского оружия Азербайджану был поднят также во время недавнего визита генсека ОДКБ Николая Бордюжи в Ереван.

На вопрос, сделал ли Евразийский экономический союз Армению более безопасной, С.Оганян ответил, что "членство Армении в ЕАЭС не может полностью решить вопросы безопасности".

"Но не вступать (в ЕАЭС - ИФ) и не иметь соответствующего сотрудничества особенно с Россией, которая является нашим стратегическим союзником и гарантом безопасности, по-моему, означает не беспокоиться о нашей безопасности и будущем. В глобальном спектре наш стратегический партнер оказывает большее содействие нам, нежели Азербайджану", - заявил министр обороны Армении.