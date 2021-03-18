Сегодня завершатся оперативно-тактические учения азербайджанской армии

Сегодня завершатся учения азербайджанской армии c участием 10 тысяч военнослужащихСегодня завершатся учения азербайджанской армии c участием 10 тысяч военнослужащих

Сегодня завершатся учения азербайджанской армии c участием 10 тысяч военнослужащих.

Как передает Report, азербайджанская армия провела оперативно-тактические учения в соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год.

Напомним, что к учениям, стартовавшим 15 марта под руководством министра обороны, были привлечены до 10.000 личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

На учениях, проводимых в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание с учетом боевого опыта, обретенного во время Отечественной войны, было уделено управлению войсками, приведению их к состоянию боевой готовности и перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, Ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

В ходе учений войска выполнили задачи по борьбе с террористическими отрядами (группами), а также с незаконными вооруженными формированиями и проведению контртеррористических операций.