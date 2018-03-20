Сегодня во всех воинских частях проводятся дни "Открытых дверей"

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, по случаю празднования Новруз сегодня с 11.00 во всех воинских частях для родителей и родственников солдат проводятся дни "Открытых дверей".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, посетители ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

Для гостей также будет организована демонстрация различных видов военной техники и вооружения.

В рамках дней "Открытых дверей", которые пройдут в воинских частях с участием командования, будут проведены встречи с родителями, обсуждены все интересующие их вопросы, а также организованы концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.