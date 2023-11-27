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Сегодня в Баку состоится встреча глав Минобороны Азербайджана, Турции и Грузии

Сегодня в Баку состоится встреча глав Минобороны Азербайджана, Турции и Грузии Вопросы региональной безопасности, направления оборонного сотрудничества и планы на будущее обсудят сегодня министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии в ходе трехсторонней встречи в Баку.
Армия
27 ноября 2023 г. 10:12
Сегодня в Баку состоится встреча глав Минобороны Азербайджана, Турции и Грузии

Вопросы региональной безопасности, направления оборонного сотрудничества и планы на будущее обсудят сегодня министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии в ходе трехсторонней встречи в Баку.

Как передает Report, во встрече примут участие глава Минобороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Турции Яшар Гюлер и глава оборонного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Глава Минобороны Турции вчера прибыл в Баку.

В последний раз министры обороны трех стран проводили встречу в турецком Карсе в феврале этого года, в ходе которой они обсудили важности совместных военных учений. Министры отметили важность сотрудничества в трехстороннем формате, которое служит безопасности и стабильности в регионе.

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Версия на английском языке Baku to host meeting of defense ministers of Azerbaijan, Türkiye, and Georgia
Версия на азербайджанском языке Bu gün Bakıda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcək

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