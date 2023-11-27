Сегодня в Баку состоится встреча глав Минобороны Азербайджана, Турции и Грузии

Вопросы региональной безопасности, направления оборонного сотрудничества и планы на будущее обсудят сегодня министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии в ходе трехсторонней встречи в Баку.

Вопросы региональной безопасности, направления оборонного сотрудничества и планы на будущее обсудят сегодня министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии в ходе трехсторонней встречи в Баку.

Как передает Report, во встрече примут участие глава Минобороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Турции Яшар Гюлер и глава оборонного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Глава Минобороны Турции вчера прибыл в Баку.

В последний раз министры обороны трех стран проводили встречу в турецком Карсе в феврале этого года, в ходе которой они обсудили важности совместных военных учений. Министры отметили важность сотрудничества в трехстороннем формате, которое служит безопасности и стабильности в регионе.