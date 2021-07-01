О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сегодня в Азербайджане начинается очередной призыв на военную службу

Сегодня в Азербайджане начинается очередной призыв на военную службу С сегодняшнего дня в Азербайджанской Республике начинается призыв на военную службу
Армия
1 июля 2021 г. 06:30
Сегодня в Азербайджане начинается очередной призыв на военную службу

С сегодняшнего дня в Азербайджанской Республике начинается призыв на военную службу.

Как передает Report, призыв осуществляется в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева "О призыве с 1 по 30 июля 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

Согласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики будут отправлены на действительную военную службу с 1 по 30 июля 2021 года.

Также военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" будут уволены в запас с 1 по 30 июля 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda həqiqi hərbi xidmətə növbəti çağırış başlayır

Самое читаемое

Тарифный совет о ценах на природный газ
Тарифный совет о ценах на природный газ
30 июня 2021 г. 17:21
Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
29 июня 2021 г. 13:35
В Азербайджане введен ночной тариф на электроэнергию
В Азербайджане введен ночной тариф на электроэнергию
30 июня 2021 г. 17:12
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:38
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов
24 июня 2021 г. 10:21
Украинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
ФотоУкраинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
25 июня 2021 г. 20:11
Азербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
ФотоАзербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
29 июня 2021 г. 09:30
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
27 июня 2021 г. 07:31
Франция сенсационно вылетела с ЕВРО-2020
ВидеоФранция сенсационно вылетела с ЕВРО-2020
29 июня 2021 г. 01:51
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую пятерку
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую "пятерку"
24 июня 2021 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi