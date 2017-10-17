Сегодня состоится встреча руководителей ВС Азербайджана, Грузии и Турции

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Тбилиси состоится встреча с участием министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, начальника Генерального штаба Турецкой Республики генерала армии Хулуси Акара и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майора Владимира Чачибая.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи будут обсуждаться развитие сотрудничества в трехстороннем формате и роль вооруженных сил в обеспечении региональной стабильности. Состоится также обмен мнениями по осуществлению практической деятельности в обеспечении безопасности региональных проектов и другим вопросам.