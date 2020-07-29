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Сегодня начинаются азербайджано-турецкие совместные военные учения

Сегодня начинаются азербайджано-турецкие совместные военные учения В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, согласно годовому плану, сегодня пройдут азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения.
Армия
29 июля 2020 г. 04:29
Сегодня начинаются азербайджано-турецкие совместные военные учения

В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, согласно годовому плану, сегодня пройдут азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран.

Как передает Report, в совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

Согласно плану, учения с привлечением Сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа – в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimləri bu gündən başlayır

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