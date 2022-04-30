Сегодня день создания Сил специального назначения Азербайджана

Сегодня день создания Сил специального назначения Азербайджана.

Сегодня день создания Сил специального назначения Азербайджана.

Как сообщает Report, со дня создания ССН прошло 23 года.

Силы специального назначения были сформированы при Министерстве обороны 30 апреля 1999 года. В формировании сил спецназа принимали участие офицеры и командиры, являющиеся участниками Первой Карабахской войны.

Особую роль в формировании ССН сыграли Силы специального назначения Вооруженных сил Турции.

В ходе Второй Карабахской войны личный состав ССН освободил от оккупации ряд территорий. 8 ноября президент Ильхам Алиев поздравил Хикмета Мирзоева с освобождением города Шуша.

Азербайджанские спецназовцы в целом обучаются в военных академиях Турции и Пакистана.

36 военнослужащих ССН удостоены звания Героев Отечественной войны.