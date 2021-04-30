Сдана в пользование новая застава Госпогранслужбы

Сдан в пользование новый служебный комплекс пограничной заставы "Аггель"

Продолжаются мероприятия по совершенствованию пограничной инфраструктуры для обеспечения надежной охраны государственной границы.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

30 апреля на служебной территории погранотряда "Шамкир" пограничных войск ГПС сдан в пользование новый служебный комплекс пограничной заставы "Аггель".

На мероприятии по этому случаю выступил первый заместитель начальника ГПС - начальник Генштаба генерал-лейтенант Рашад Садыгов, передавший личному составу поздравления начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Было особо подчеркнуто, что под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева азербайджанский пограничник всегда готов стоять на страже интересов государства как на границе, так и в окопах. Было отмечено, что благодаря вниманию к совершенствованию инфраструктуры пограничной охраны, на самом высоком уровне в воинских частях и подразделениях ГПС созданы необходимые служебные и бытовые условия для личного состава, а новая погранзастава является очередным проявлением этого внимания.

После церемонии открытия участники мероприятия осмотрели комплекс погранзаставы. Для организации службы и досуга личного состава созданы комнаты различного назначения, общежитие, столовая, душевая-прачечная, склады, проведены централизованные системы отопления и освещения.

После награждения группы отличившихся на службе военнослужащих мероприятие продолжилось за праздничным столом.

В завершение мероприятия кинологи воинской части продемонстрировали свои навыки по выполнению служебных задач с использованием специально обученных собак.