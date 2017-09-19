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    Сдан в эксплуатацию очередной жилищный комплекс в одном из подразделений войск ПВО

    Комплекс дислоцирован в прифронтовой зоне
    © Mod.gov.az

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии очередного нового жилищного комплекса, построенного на территории одного из подразделений войск Противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированных в прифронтовой зоне и ознакомились с созданными для военнослужащих условиями.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Руководство министерства обороны также осмотрело на территории солдатскую казарму, столовую, классные комнаты, кухню, продовольственные и вещевые склады, прачечную, а также другие служебные и административные помещения.

    Затем министр обороны осмотрел боевую технику на позициях, поставил соответствующие задачи перед личным составом в связи с деятельностью войск и другими вопросами по защите важных государственных и военных объектов от воздушных ударов.

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