Сдан в эксплуатацию новый Объединенный командный пункт Военно-воздушных сил

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в рамках модернизации Вооруженных сил продолжаются работы по совершенствованию и доведению до высоких технических стандартов системы управления Военно-воздушных сил.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил воинскую часть Военно-воздушных сил.

Руководство министерства обороны осмотрело солдатскую казарму, столовую, котельно-прачечный комплекс, продовольственный склад, медпункт, плац и другие объекты на территории отремонтированного военного городка, поинтересовалось социально-бытовым и служебным условием, а также боевой деятельностью военнослужащих.

Министр обороны принял участие в открытии созданного на основе самых современных высоких технологий и оснащенного системами автоматического управления Объединенного командного пункта базы истребительной авиации и радиолокационной войсковой части.

Генерал-полковнику З.Гасанову было доложено, что оснащенный современным технологическим оборудованием командный пункт обеспечивает ведение боевого дежурства Военно-воздушных сил на высоком уровне, приведение войск в состояние боевой готовности в кратчайший срок, а также отслеживание воздушных целей противника в любых климатических условиях и в течение суток, сбор, анализ разведданных, своевременное принятие решения и максимально эффективное выполнение авиационными силами боевых задач.

Ознакомившись с созданными условиями в командном пункте, министр обороны дал соответствующие указания по организации и ведению службы и боевого дежурства.