​Саудовская Аравия стала мировым лидером по закупке вооружений

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Лидером по импорту вооружений в мире стала Саудовская Аравия, свидетельствует исследование американской компании IHS.
Как передает Report, таким образом, в прошлом году страна обошла Индию, которая лидировала по этому показателю в 2013 году.
С пятой на третью строчку поднялся Китай.
При этом ведущими экспортерам оружия остаются США. А вместе с ними Россия и Франция.
Рост совокупных военных расходов в мире эксперты объясняют закупками военной авиации развивающимися странами и нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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