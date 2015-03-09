​Саудовская Аравия стала мировым лидером по закупке вооружений

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Лидером по импорту вооружений в мире стала Саудовская Аравия, свидетельствует исследование американской компании IHS.

Как передает Report, таким образом, в прошлом году страна обошла Индию, которая лидировала по этому показателю в 2013 году.

С пятой на третью строчку поднялся Китай.

При этом ведущими экспортерам оружия остаются США. А вместе с ними Россия и Франция.

Рост совокупных военных расходов в мире эксперты объясняют закупками военной авиации развивающимися странами и нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.