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Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан

Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан Выступившие на мероприятии отметили важность проведения учений в Азербайджане
Армия
31 июля 2020 г. 12:06
Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан

Самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях "TurAz Qartalı-2020".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В начале церемонии были исполнены гимны обеих государств, минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Выступившие на мероприятии отметили важность проведения учений в Азербайджане и пожелали участникам удачи при выполнении полетов боевой авиации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin F-16 təyyarələri Azərbaycana gəlib

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