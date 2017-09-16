Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан - ВИДЕО

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Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях “TurAz Qartalı-2017”.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.
В учениях, которые пройдут в Азербайджане с 18-го по 30-ое сентября, участвует до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.
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