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    Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан - ВИДЕО

    Учения стартуют 18 сентября
    © Mod.gov.az

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях “TurAz Qartalı-2017”.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

    В учениях, которые пройдут в Азербайджане с 18-го по 30-ое сентября, участвует до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.

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