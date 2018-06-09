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    Самед Сеидов: Освобождение наших земель в Нахчыване - торжество проводимой президентом политики

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/"Успехи в направлении Нахчывана – торжество нашей армии, народа и проводимой президентом политики".

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

    По его словам, это первые шаги: "Политика президента Азербайджана, осуществляемые им работы, вопросы, по которым он доказал свою правоту в мире, освободят наши земли от оккупации. Это логика, это правда. Выдуманная армянами ложь на какое-то время встала на ноги, но не смогла пойти. Наши земли рано или поздно будут освобождены от оккупации. В связи с этим я поздравляю наш народ с освобождением земель в Нахчыване".

    Отметим, что в Нахчыване территория в 11 тыс. гектаров и шарурское село Гюннют были освобождены от врага.

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