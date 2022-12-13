С военными атташе в Азербайджане проведено собрание по итогам 2022 года

13 декабря в Управлении по международному военному сотрудничеству министерства обороны проведено собрание по итогам 2022 года с аккредитованными в Азербайджане военными атташе зарубежных стран.
Об этом Report сообщили в министерстве.
Начальник Управления по международному военному сотрудничеству генерал-майор Гусейн Махмудов передал участникам собрания приветствия министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, проинформировал их о работах, выполненных в нашей стране в сфере военного сотрудничества в текущем году, а также о планах деятельности на 2023 год.
Гости также были проинформированы о работах, выполненных на освобожденных от оккупации территориях.
В завершение были даны ответы на вопросы, интересующие военных атташе.