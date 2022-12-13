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С военными атташе в Азербайджане проведено собрание по итогам 2022 года

С военными атташе в Азербайджане проведено собрание по итогам 2022 года 13 декабря в Управлении по международному военному сотрудничеству министерства обороны проведено собрание по итогам 2022 года с аккредитованными в Азербайджане военными атташе зарубежных стран.
Армия
13 декабря 2022 г. 16:42
С военными атташе в Азербайджане проведено собрание по итогам 2022 года

13 декабря в Управлении по международному военному сотрудничеству министерства обороны проведено собрание по итогам 2022 года с аккредитованными в Азербайджане военными атташе зарубежных стран.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Начальник Управления по международному военному сотрудничеству генерал-майор Гусейн Махмудов передал участникам собрания приветствия министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, проинформировал их о работах, выполненных в нашей стране в сфере военного сотрудничества в текущем году, а также о планах деятельности на 2023 год.

Гости также были проинформированы о работах, выполненных на освобожденных от оккупации территориях.

В завершение были даны ответы на вопросы, интересующие военных атташе.

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Версия на английском языке ФотоMilitary attachés accredited to Azerbaijan informed about work done in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı hərbi attaşelər azad olunan ərazilərdə görülən işlər barədə məlumatlandırılıb

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