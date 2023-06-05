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Проводятся очередные учебные сборы военнообязанных

Проводятся очередные учебные сборы военнообязанных В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на текущий год, в Н-ской воинской части проводятся очередные учебные сборы с группой военнообязанных запаса.
Армия
5 июня 2023 г. 20:09
Проводятся очередные учебные сборы военнообязанных

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на текущий год, в Н-ской воинской части проводятся очередные учебные сборы с группой военнообязанных запаса.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

После прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра привлеченные к сборам военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

Военнообязанным был продемонстрирован фильм на военно-патриотическую тему.

Основной целью сборов с участием военнообязанных запаса является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, а также знакомство с современным вооружением и военной техникой, имеющимися в арсенале армии, и освоение правил их эксплуатации.

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