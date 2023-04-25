О нас

С военнообязанными проведены практические занятия по огневой подготовке

С военнообязанными проведены практические занятия по огневой подготовке В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебно-тренировочные сборы с группой военнообязанных запаса, проводимые в целях совершенствования их боевых навыков.
Армия
25 апреля 2023 г. 15:11
С военнообязанными проведены практические занятия по огневой подготовке

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебно-тренировочные сборы с группой военнообязанных запаса, проводимые в целях совершенствования их боевых навыков.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На сборах, проводимых в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, выполняются различные задачи.

В ходе сбора военнообязанные осваивают тактико-технические характеристики вооружения, правила их сборки-разборки и применения.

Военнообязанные успешно выполнили на тренировочной площадке задачи по приведению оружия в боевую готовность, занятию огневой позиции, обнаружению и уничтожению целей условного противника с соблюдением правил прицеливания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani Army reservists accomplish practical shooting exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun ehtiyatda olan hərbçilərinin təlimi olub, praktiki atışlar icra edilib

Самое читаемое

Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
Началось первое солнечное затмение 2023 года
Началось первое солнечное затмение 2023 года
20 апреля 2023 г. 05:54
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
20 апреля 2023 г. 14:08
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20 апреля 2023 г. 23:28
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
21 апреля 2023 г. 11:31
В Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
ФотоВ Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
24 апреля 2023 г. 12:24
В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
ВидеоВ Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
25 апреля 2023 г. 10:09
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 77 автомобилей миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 77 автомобилей миротворцев
18 апреля 2023 г. 18:29
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
19 апреля 2023 г. 18:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi