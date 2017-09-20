С визитом в Азербайджане находится делегация ВВС Пакистана

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация ВВС Пакистана в Аллее почетного захоронения почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу. Пакистанская делегация, посетив Аллею шехидов, почтила память героических сыновей Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила цветы на их могилы и венок к мемориалу "Вечный огонь".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с делегацией, возглавляемой командующим Военно-воздушными силами Пакистана маршалом авиации Сохаилом Аманом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о будущих перспективах сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования и других вопросах, представляющих взаимный интерес.