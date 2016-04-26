В Азербайджане с визитом находится делегация Национального университета обороны Пакистана

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджан с академическим визитом прибыла делегация Национального университета обороны Исламской Республики Пакистан из 18 человек во главе с послом Шах Мухаммедом Джамалом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

В состав делегации входят обучающиеся на курсе Национального университета обороны "Национальная безопасность и война" высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Пакистана, Омана, Брунея и Нигерии, а также государственных структур.

Основная цель визита - ознакомиться с историей и культурой нашей страны, приобрести всестороннюю информацию о внутренней, внешней, экономической, оборонной политике Азербайджанской Республики, а также о трудностях и завоеванных в годы независимости успехах.

В рамках визита 25 апреля гости побывали в Военной академии Вооруженных сил, где состоялась встреча с начальником академии, генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым.

Гости были широко проинформированы об истории и деятельности академии, о событиях, произошедших в начале апреля на линии соприкосновения войск и т.д.

В рамках визита с 25 по 28 апреля у делегации запланированы встречи в ряде министерств, государственных службах, агентствах и университетах.