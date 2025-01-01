В Азербайджане начался очередной призыв на действительную военную службу

С сегодняшнего дня в Азербайджане началась очередная отправка призывников на действительную военную службу.

С сегодняшнего дня в Азербайджане началась очередная отправка призывников на действительную военную службу.

Как сообщает Report, процесс отправки призывников к местам прохождения службы продлится до 30 января.

Отметим, что 23 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О призыве с 1 по 30 января 2025 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

Также с сегодняшнего дня по 30 января увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, завершившие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона "О воинской обязанности и военной службе".