В Азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения с подразделениями ПВО

В Азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения с подразделениями ПВО.

В Азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения с подразделениями ПВО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Учения были организованы в соответствии с планом подготовки на текущий год.

"В ходе учений боевые расчеты дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит", приведя технику в боевую готовность, совершили марш в позиционные районы, и выполнили задачи по передислокации на стартовые позиции, подготовке местности и маскировке.

В ходе учений были успешно выполнены задачи по противовоздушной обороне важных объектов и отражению ракетных ударов условного противника", - сообщили в оборонном ведомстве.

Согласно информации, основной целью учений является повышение теоретических знаний и практических навыков военнослужащих, а также поддержание высокого уровня боеспособности подразделений ПВО.