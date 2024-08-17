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В Азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения с подразделениями ПВО

В Азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения с подразделениями ПВО В Азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения с подразделениями ПВО.
Армия
17 августа 2024 г. 11:08
В Азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения с подразделениями ПВО

В Азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения с подразделениями ПВО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Учения были организованы в соответствии с планом подготовки на текущий год.

"В ходе учений боевые расчеты дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит", приведя технику в боевую готовность, совершили марш в позиционные районы, и выполнили задачи по передислокации на стартовые позиции, подготовке местности и маскировке.

В ходе учений были успешно выполнены задачи по противовоздушной обороне важных объектов и отражению ракетных ударов условного противника", - сообщили в оборонном ведомстве.

Согласно информации, основной целью учений является повышение теоретических знаний и практических навыков военнослужащих, а также поддержание высокого уровня боеспособности подразделений ПВО.

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Версия на азербайджанском языке Hava hücumundan müdafiə bölmələri ilə taktiki-xüsusi təlim keçirilib

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