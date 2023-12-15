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С подразделениями коммандос проведены специально-тактические учения

С подразделениями коммандос проведены специально-тактические учения В соответствии с планом подготовки на этот год, с подразделениями коммандос проведены специально-тактические учения.
Армия
15 декабря 2023 г. 10:22
С подразделениями коммандос проведены специально-тактические учения

В соответствии с планом подготовки на этот год, с подразделениями коммандос проведены специально-тактические учения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

По сценарию, подразделениям, поднятым по сигналу "Тревога", были даны задачи по нейтрализации группировки условного противника, пытающейся совершить диверсию.

После оценки объекта условного противника путем визуального наблюдения местности и проведения воздушной разведки, военная техника условного противника была заманена в засаду, захвачены члены группировки.

"Все задачи, поставленные в ходе специально-тактических учений, проведенных в лесистой местности, выполнены с высоким профессионализмом", - сообщили в Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке Komando bölmələri ilə taktiki-xüsusi təlim keçirilib

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