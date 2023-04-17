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С подразделениями коммандос армии Азербайджана проведены тактико-специальные учения

С подразделениями коммандос армии Азербайджана проведены тактико-специальные учения Согласно плану боевой подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, с личным составом оперативных (коммандос) подразделений проведены тактико-специальные учения.
Армия
17 апреля 2023 г. 10:23
С подразделениями коммандос армии Азербайджана проведены тактико-специальные учения

Согласно плану боевой подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, с личным составом оперативных (коммандос) подразделений проведены тактико-специальные учения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В соответствии с планом точным огнем из снайперских винтовок были уничтожены обнаруженные цели, расположенные на разных расстояниях.

Коммандос успешно выполнили задачи по преодолению полосы препятствий.

Основной целью проведения тактико-специальных учений является совершенствование тактических навыков личного состава и повышение боеспособности оперативных (коммандос) подразделений.

Мероприятия по дальнейшему повышению боеготовности коммандос планомерно продолжаются.

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Версия на английском языке Tactical-special exercises conducted with commando units of Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun komando bölmələri taktiki-xüsusi təlim keçirib

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