С подразделениями коммандос армии Азербайджана проведены тактико-специальные учения

Согласно плану боевой подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, с личным составом оперативных (коммандос) подразделений проведены тактико-специальные учения.

Согласно плану боевой подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, с личным составом оперативных (коммандос) подразделений проведены тактико-специальные учения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В соответствии с планом точным огнем из снайперских винтовок были уничтожены обнаруженные цели, расположенные на разных расстояниях.

Коммандос успешно выполнили задачи по преодолению полосы препятствий.

Основной целью проведения тактико-специальных учений является совершенствование тактических навыков личного состава и повышение боеспособности оперативных (коммандос) подразделений.

Мероприятия по дальнейшему повышению боеготовности коммандос планомерно продолжаются.