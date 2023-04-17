С подразделениями коммандос армии Азербайджана проведены тактико-специальные учения

Согласно плану боевой подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, с личным составом оперативных (коммандос) подразделений проведены тактико-специальные учения.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
В соответствии с планом точным огнем из снайперских винтовок были уничтожены обнаруженные цели, расположенные на разных расстояниях.
Коммандос успешно выполнили задачи по преодолению полосы препятствий.
Основной целью проведения тактико-специальных учений является совершенствование тактических навыков личного состава и повышение боеспособности оперативных (коммандос) подразделений.
Мероприятия по дальнейшему повышению боеготовности коммандос планомерно продолжаются.