Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Состоялась церемония вручения боевых знамен специальным учебным заведениям министерства обороны.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, мероприятие началось с почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны минутой молчания, после чего был исполнен государственный гимн.

В ходе мероприятия, состоявшегося в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева, поприветствовав участников церемонии, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил - начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования, генерал-лейтенант Низам Османов довел до личного состава соответствующий указ президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева о представлении боевых знамен специальным учебным заведениям министерства обороны.

Поздравив личный состав со знаменательным днем, генерал-лейтенант Н.Османов передал участникам мероприятия приветствия министра обороны.

Затем начальники Военной академии Вооруженных сил, Учебно-образовательного центра ВС, Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева приняли боевые знамена.

Мероприятие завершилось выносом боевых знамен и прохождением торжественным маршем личного состава.