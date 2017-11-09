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    Состоялась церемония вручения боевых знамен специальным учебным заведениям министерства обороны

    Мероприятие завершилось выносом боевых знамен и прохождением торжественным маршем личного состава
    © mod.gov.az

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Состоялась церемония вручения боевых знамен специальным учебным заведениям министерства обороны. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, мероприятие началось с почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны минутой молчания, после чего был исполнен государственный гимн.

    В ходе мероприятия, состоявшегося в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева, поприветствовав участников церемонии, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил - начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования, генерал-лейтенант Низам Османов довел до личного состава соответствующий указ президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева о представлении боевых знамен специальным учебным заведениям министерства обороны.

    Поздравив личный состав со знаменательным днем, генерал-лейтенант Н.Османов передал участникам мероприятия приветствия министра обороны.

    Затем начальники Военной академии Вооруженных сил, Учебно-образовательного центра ВС, Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева приняли боевые знамена.

    Мероприятие завершилось выносом боевых знамен и прохождением  торжественным маршем личного состава.

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