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С курсантами Военного института проведены практические занятия

С курсантами Военного института проведены практические занятия В соответствии с планом подготовки Военного института имени Гейдара Алиева на 2022-2023 учебный год, с курсантами факультета ВМС проведены практические занятия в море.
Армия
17 марта 2023 г. 13:20
С курсантами Военного института проведены практические занятия

В соответствии с планом подготовки Военного института имени Гейдара Алиева на 2022-2023 учебный год, с курсантами факультета ВМС проведены практические занятия в море.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала курсантам рассказали о поведении личного состава на судне, правилах техники безопасности и повседневной деятельности.

Курсанты выполнили задачи по приведению кораблей в состояние готовности к бою и походу, и другие действия.

Основной целью проводимых занятий является совершенствование теоретических знаний и практических навыков, освоенных курсантами за учебный период.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi institutun kursantları ilə praktiki təlim keçirilib

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