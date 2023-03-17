С курсантами Военного института проведены практические занятия

В соответствии с планом подготовки Военного института имени Гейдара Алиева на 2022-2023 учебный год, с курсантами факультета ВМС проведены практические занятия в море.

В соответствии с планом подготовки Военного института имени Гейдара Алиева на 2022-2023 учебный год, с курсантами факультета ВМС проведены практические занятия в море.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала курсантам рассказали о поведении личного состава на судне, правилах техники безопасности и повседневной деятельности.

Курсанты выполнили задачи по приведению кораблей в состояние готовности к бою и походу, и другие действия.

Основной целью проводимых занятий является совершенствование теоретических знаний и практических навыков, освоенных курсантами за учебный период.