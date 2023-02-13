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С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию

С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
Армия
13 февраля 2023 г. 17:15
С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию

По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

С базы снабжения Главного управления материально-технического обеспечения Министерства обороны в братскую Турцию на грузовом транспорте была переправлена очередная партия помощи, состоящая из полевых зимних палаток, одеял, раскладушек, спальных мешков, обогревателей, электрогенераторов и других предметов первой необходимости.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Defense Ministry sends another aid to Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Müdafiə Nazirliyi Türkiyəyə növbəti yardım göndərib

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