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Рядовой азербайджанской армии совершил суицид

Рядовой азербайджанской армии совершил суицид Рядовой азербайджанской армии совершил суицид.
Армия
26 июля 2023 г. 16:14
Рядовой азербайджанской армии совершил суицид

Рядовой азербайджанской армии совершил суицид.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора – руководитель пресс-службы военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в Бакинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-cкой воинской части Министерства обороны Алекперов Илкин Эльбурус оглу совершил самоубийство выстрелом из огнестрельного оружия. На основании полученной информации сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело погибшего.

Ф.Алиев отметил, что по факту в Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы и выполнены другие следственные действия.

Следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun əsgəri özünü güllələyərək öldürüb

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