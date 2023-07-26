Рядовой азербайджанской армии совершил суицид

Рядовой азербайджанской армии совершил суицид.

Рядовой азербайджанской армии совершил суицид.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора – руководитель пресс-службы военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в Бакинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-cкой воинской части Министерства обороны Алекперов Илкин Эльбурус оглу совершил самоубийство выстрелом из огнестрельного оружия. На основании полученной информации сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело погибшего.

Ф.Алиев отметил, что по факту в Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы и выполнены другие следственные действия.

Следствие продолжается.