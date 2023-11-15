Руководящий состав Минобороны ознакомился со стендом компании ОАЭ

Делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым ознакомилась с оружием, техникой и средствами военного назначения, представленными на стенде компании EDGE (ОАЭ) на международной выставке Dubai Airsho

Делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым ознакомилась с оружием, техникой и средствами военного назначения, представленными на стенде компании EDGE (ОАЭ) на международной выставке Dubai Airshow 2023.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече с руководством компании, состоявшейся в рамках выставки, был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития военно-технического сотрудничества, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.