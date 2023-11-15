О нас

Руководящий состав Минобороны ознакомился со стендом компании ОАЭ

Руководящий состав Минобороны ознакомился со стендом компании ОАЭ Делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым ознакомилась с оружием, техникой и средствами военного назначения, представленными на стенде компании EDGE (ОАЭ) на международной выставке Dubai Airsho
Армия
15 ноября 2023 г. 12:51
Руководящий состав Минобороны ознакомился со стендом компании ОАЭ

Делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым ознакомилась с оружием, техникой и средствами военного назначения, представленными на стенде компании EDGE (ОАЭ) на международной выставке Dubai Airshow 2023.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече с руководством компании, состоявшейся в рамках выставки, был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития военно-технического сотрудничества, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani defense minister attends booth of EDGE company
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov BƏƏ şirkətinin silah və texnikaları ilə tanış olub

Другие новости из категории

Закир Гасанов обсудил с руководством ROKETSAN военно-техническое сотрудничество
ФотоЗакир Гасанов обсудил с руководством ROKETSAN военно-техническое сотрудничество
15 ноября 2023 г. 10:15
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном
14 ноября 2023 г. 18:19
Мадат Гулиев провел ряд встреч в рамках выставки Dubai Airshow-2023
Мадат Гулиев провел ряд встреч в рамках выставки Dubai Airshow-2023
14 ноября 2023 г. 15:58
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
14 ноября 2023 г. 09:52
Министр обороны Азербайджана отправился с визитом в ОАЭ
Министр обороны Азербайджана отправился с визитом в ОАЭ
13 ноября 2023 г. 17:06
Скончался бывший замминистра обороны Азербайджана
Скончался бывший замминистра обороны Азербайджана
13 ноября 2023 г. 13:34
В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня Конституции
ФотоВ азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня Конституции
12 ноября 2023 г. 20:02
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги
ФотоВ азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги
12 ноября 2023 г. 16:35
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
ВидеоМинобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
12 ноября 2023 г. 15:58
В Военном институте состоялась церемония ко Дню памяти Мустафы Кемаля Ататюрка
ФотоВ Военном институте состоялась церемония ко Дню памяти Мустафы Кемаля Ататюрка
10 ноября 2023 г. 17:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi