Руководящий состав Минобороны ознакомился со стендом компании ОАЭ

Делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым ознакомилась с оружием, техникой и средствами военного назначения, представленными на стенде компании EDGE (ОАЭ) на международной выставке Dubai Airshow 2023.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
На встрече с руководством компании, состоявшейся в рамках выставки, был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития военно-технического сотрудничества, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.