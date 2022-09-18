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Руководящий состав Минобороны Азербайджана принял участие в похоронах шехидов

Руководящий состав Минобороны Азербайджана принял участие в похоронах шехидов По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, руководящий состав министерства и другие военнослужащие, а также гражданские служащие приняли участие в похоронах и поминальных церемониях по военнослужащим, ставших шехидами п
Армия
18 сентября 2022 г. 15:54
Руководящий состав Минобороны Азербайджана принял участие в похоронах шехидов

По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, руководящий состав министерства и другие военнослужащие, а также гражданские служащие приняли участие в похоронах и поминальных церемониях по военнослужащим, ставших шехидами при предотвращении широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

На церемониях, состоявшихся в Баку и регионах республики, минутой молчания была почтена светлая память сынов Родины, ставших шехидами во имя обеспечения независимости и территориальной целостности нашей страны.

Во время посещения Аллей шехидов были возложены цветы на могилы шехидов, вознесены молитвы за упокоение их душ.

На поминках было рассказано о боевом пути и героизме наших военнослужащих, ставших шехидами.

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Версия на английском языке ФотоLeadership of Azerbaijani Defense Ministry attends funerals, mourning ceremonies of Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti şəhidlərin dəfn və yas mərasimlərində iştirak edib

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