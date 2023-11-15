Руководящий состав министерства обороны Азербайджана ознакомился с продукцией итальянской компании

Находящаяся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым ознакомилась с представленными на международной выставке "Dubai Airshow 2023" оружием, техникой и средст

Находящаяся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым ознакомилась с представленными на международной выставке "Dubai Airshow 2023" оружием, техникой и средствами военного назначения производства итальянской компании "Leonardo".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече с руководством компании была особо подчеркнута важность развития военно-технического сотрудничества, обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.