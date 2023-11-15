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Руководящий состав министерства обороны Азербайджана ознакомился с продукцией итальянской компании

Руководящий состав министерства обороны Азербайджана ознакомился с продукцией итальянской компании Находящаяся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым ознакомилась с представленными на международной выставке "Dubai Airshow 2023" оружием, техникой и средст
Армия
15 ноября 2023 г. 14:52
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана ознакомился с продукцией итальянской компании

Находящаяся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым ознакомилась с представленными на международной выставке "Dubai Airshow 2023" оружием, техникой и средствами военного назначения производства итальянской компании "Leonardo".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече с руководством компании была особо подчеркнута важность развития военно-технического сотрудничества, обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s defense minister gets acquainted with Italian products 
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov İtaliya istehsalı olan silah və texnikalarla tanış olub

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