Руководство Национального университета обороны приняло участие в научно-практической конференции в Грузии

Делегация во главе с ректором Национального университета обороны, профессором, генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым приняла участие в научно-практической конференции на тему "Приоритеты НАТО и Южный Кавказ - статус-кво и изменения", состоявшейся в Гори, Грузия.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
На конференции, состоявшейся в Национальной академии обороны Грузии имени Давида Агмашенебели, с большим интересом было воспринято выступление генерал-лейтенанта Г.Пириева на тему "Военные аспекты Второй карабахской войны".
В ходе конференции были заслушаны выступления других представителей Азербайджанской армии на различные темы.