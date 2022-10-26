Руководство Национального университета обороны приняло участие в научно-практической конференции в Грузии

Делегация во главе с ректором Национального университета обороны, профессором, генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым приняла участие в научно-практической конференции на тему "Приоритеты НАТО и Южный Кавказ - статус-кво и изменения", состоявшейся в

Делегация во главе с ректором Национального университета обороны, профессором, генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым приняла участие в научно-практической конференции на тему "Приоритеты НАТО и Южный Кавказ - статус-кво и изменения", состоявшейся в Гори, Грузия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На конференции, состоявшейся в Национальной академии обороны Грузии имени Давида Агмашенебели, с большим интересом было воспринято выступление генерал-лейтенанта Г.Пириева на тему "Военные аспекты Второй карабахской войны".

В ходе конференции были заслушаны выступления других представителей Азербайджанской армии на различные темы.