О нас

Руководство Национального университета обороны приняло участие в научно-практической конференции в Грузии

Руководство Национального университета обороны приняло участие в научно-практической конференции в Грузии Делегация во главе с ректором Национального университета обороны, профессором, генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым приняла участие в научно-практической конференции на тему "Приоритеты НАТО и Южный Кавказ - статус-кво и изменения", состоявшейся в
Армия
26 октября 2022 г. 16:27
Руководство Национального университета обороны приняло участие в научно-практической конференции в Грузии

Делегация во главе с ректором Национального университета обороны, профессором, генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым приняла участие в научно-практической конференции на тему "Приоритеты НАТО и Южный Кавказ - статус-кво и изменения", состоявшейся в Гори, Грузия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На конференции, состоявшейся в Национальной академии обороны Грузии имени Давида Агмашенебели, с большим интересом было воспринято выступление генерал-лейтенанта Г.Пириева на тему "Военные аспекты Второй карабахской войны".

В ходе конференции были заслушаны выступления других представителей Азербайджанской армии на различные темы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоLeadership of National Defense University participate in scientific-practical conference in Georgia
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Müdafiə Universitetinin rəhbər heyəti Gürcüstanda elmi-praktik konfransda iştirak edib

Самое читаемое

В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
20 октября 2022 г. 23:08
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Доложивший об освобождении Агбенда генерал: Мы сражались с врагом более шести часов
ФотоДоложивший об освобождении Агбенда генерал: Мы сражались с врагом более шести часов
22 октября 2022 г. 11:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi