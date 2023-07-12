Руководство Национального университета обороны находится с визитом в Турции

Делегация во главе с ректором Национального университета обороны, профессором, генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым находится с визитом в Турции.

Делегация во главе с ректором Национального университета обороны, профессором, генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым находится с визитом в Турции.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-лейтенант Г.Пириев встретился с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу.

Ректор Национального университета обороны оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".

На встрече было подчеркнуто, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на дружеских и братских отношениях, особо была отмечена значимость взаимных визитов с точки зрения обмена опытом. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего расширения военного образования в рамках совместного сотрудничества с братской страной, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита делегация посетила Национальный университет обороны Турецкой Республики и подведомственные ему учебные заведения. Гостям была предоставлена подробная информация об истории создания и основных направлениях деятельности учебных заведений.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.