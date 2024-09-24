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Руководство Минобороны приняло участие в церемонии открытия ADEX-2024

Руководство Минобороны приняло участие в церемонии открытия ADEX-2024 Руководство Минобороны приняло участие в церемонии открытия ADEX-2024
Армия
24 сентября 2024 г. 13:06
Руководство Минобороны приняло участие в церемонии открытия ADEX-2024

В Бакинском Экспо-центре состоялась церемония открытия 5-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX.

Как сообщает Report, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в церемонии открытия.

На выставке, организованной по инициативе Министерства оборонной промышленности и при поддержке Министерства обороны Азербайджана, собрались представители компаний и официальные делегации различных стран.

В рамках выставки впервые демонстрируется стенд Министерства обороны, где представлены современные системы вооружения, в том числе и оснащение сил специального назначения.

На выставке также представлена информация об учебных заведениях специального назначения, находящихся в подчинении Национального университета обороны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi “ADEX” Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin açılış mərasimində iştirak edib

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