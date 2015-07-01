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    ​Руководство минобороны Азербайджана посетило военные части в прифронтовой зоне

    Генералы отследили тренировочный процесс и занятия по стрельбе, дали необходимые поручения и рекомендации

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба ВС генерал-полковник Наджмеддин Садыков посетили воинские части и соединения, расположенные в прифронтовых районах.

    Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной министерством обороны информации.

    Руководство Минобороны встретилось с личным составом, несущим боевое дежурство в воинских частях, расположенных на передовой линии, поинтересовалось их социально-бытовыми условиями, вручило военнослужащим почетные грамоты по случаю Дня Вооруженных сил и ценные подарки.

    Министр обороны посетил расположенный в одном из подразделений на линии соприкосновения войск командный пункт наблюдения, где ознакомился с оперативной обстановкой, выслушал доклад о проводимых на линии обороны мероприятиях.

    Затем министр обороны посетил новый учебно-стрелковый полигон, созданный с целью усовершенствования боевой подготовки, умелого использования оружия и техники, повышения профессиональной подготовки военнослужащих.

    Руководство Минобороны отследило тренировочный процесс и занятия по стрельбе, дало поручения и рекомендации, необходимые для повышения боевой подготовки личного состава и укрепления дисциплины. 

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