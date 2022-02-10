Руководство Минобороны посетило общевойсковой учебный центр Сухопутных войск

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в рамках реформ в Азербайджанской армии продолжаются мероприятия, направленные на создание отвечающей современным стандартам военной инфра

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в рамках реформ в Азербайджанской армии продолжаются мероприятия, направленные на создание отвечающей современным стандартам военной инфраструктуры и повышение боеготовности подразделений.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другой руководящий состав министерства посетили общевойсковой учебный центр Сухопутных войск.

Было доложено, что в центре проводятся учения с целью повышения боевой подготовки и тактико-специальных навыков военнослужащих этих подразделений с учетом назначения подразделений коммандос и других видов войск

Руководящий состав министерства ознакомился с заново построенным зданием штаба.

Затем генерал-полковник З.Гасанов принял участие в открытии нового общежития для военнослужащих и дал соответствующие поручения.