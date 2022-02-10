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Руководство Минобороны посетило общевойсковой учебный центр Сухопутных войск

Руководство Минобороны посетило общевойсковой учебный центр Сухопутных войск По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в рамках реформ в Азербайджанской армии продолжаются мероприятия, направленные на создание отвечающей современным стандартам военной инфра
Армия
10 февраля 2022 г. 10:19
Руководство Минобороны посетило общевойсковой учебный центр Сухопутных войск

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в рамках реформ в Азербайджанской армии продолжаются мероприятия, направленные на создание отвечающей современным стандартам военной инфраструктуры и повышение боеготовности подразделений.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другой руководящий состав министерства посетили общевойсковой учебный центр Сухопутных войск.

Было доложено, что в центре проводятся учения с целью повышения боевой подготовки и тактико-специальных навыков военнослужащих этих подразделений с учетом назначения подразделений коммандос и других видов войск

Руководящий состав министерства ознакомился с заново построенным зданием штаба.

Затем генерал-полковник З.Гасанов принял участие в открытии нового общежития для военнослужащих и дал соответствующие поручения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Ümumqoşun Təlim Mərkəzində olub, tapşırıqlar verib

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