Руководство Минобороны посетило могилы шехидов

7 ноября по случаю Дня Победы руководящий состав Министерства обороны и группа военнослужащих азербайджанской армии посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

7 ноября по случаю Дня Победы руководящий состав Министерства обороны и группа военнослужащих азербайджанской армии посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Они возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на Аллее почетного захоронения, почтили его светлую память.

Также была посещена могила выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем делегация Минобороны посетила Аллею шехидов, где возложила цветы на могилы шехидов, отдавших жизни во имя независимости Азербайджана, и к мемориалу "Вечный огонь".

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с семьями и близкими шехидов поинтересовался их заботами.

Семьи шехидов выразили признательность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Министерства обороны за оказанные внимание и заботу.